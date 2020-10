"Bij Jürgen Klopp heeft het ook vier jaar geduurd voor hij iets won bij Liverpool": nog even geduld gevraagd bij Antwerp

De aanduiding van Ivan Leko als trainer bij Antwerp moest voor een stijlbreuk zorgen met het voetbal dat de club speelde onder Laszlo Bölöni. Meer de voetballende oplossing en dominanter. De nieuwe trainer heeft zijn troepen nog niet laten brengen wat hij wil en vraagt geduld.

"Het is me bij STVV en Club Brugge gelukt en het zal hier ook lukken", klinkt de trainer van Royal Antwerp FC vastberaden. Ivan Leko was de eerste om toe te geven dat de wedstrijd tegen Cercle Brugge, het eerste uur tegen Eupen en de eerste helft tegen Kortrijk niet aan de eisen voldeden.

Toch ziet hij al veel progressie sinds zijn eerste trainingsdag bij de Great Old. "Als ik terugkijk naar 15 juni, dan zie ik grote verschillen op heel veel vlakken. De kwaliteit van het voetbal, mentaal, ... en in het fysieke aspect zijn we een van de beste ploegen in België. En de spelers tonen hun geloof in het voetbal dat we willen brengen."

Jürgen Klopp

Maar om dat te doen vraagt de Kroaat nog even geduld. "Zulke zaken gebeuren niet van vandaag op morgen. Kijk naar enkele grote clubs in Europa, naar veel betere trainers dan ik. Neem nu Jürgen Klopp bij Liverpool. Een Europese topper, maar hij heeft er wel vier jaar over gedaan om iets te winnen met de club. Dezelfde Klopp die met Borussia Dortmund prijzen pakte en hen geweldig liet voetballen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik vier jaar moet krijgen om iets te winnen (lacht)", besluit Leko.