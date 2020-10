Vandevoordt krijgt zijn kans, nu concurrent in quarantaine zit: "Vukovic is een soort vaderfiguur voor mij"

Danny Vukovic legde onlangs een positieve coronatest af en zit nog steeds in quarantaine. Maarten Vandevoordt, die in de voorbereiding ook in quarantaine moest, stond tegen KV Oostende tussen de palen. De youngster stelde niet teleur.

De jonge doelman keepte tegen KV Oostende vol vertrouwen, alsof hij er al jaar en dag tussen de palen stond. Met een fantastische redding op een knap van Sakala behoedde Vandevoordt zijn team voor meer onheil. Ook tegen Waasland-Beveren zal Vandevoordt onder de lat staan.

Opmerkelijk: eerder dit seizoen werd Vandevoordt geveld door corona. "Ik geloofde echt dat ik kans maakte om aan het seizoen te beginnen als eerste doelman", vertelt Vandevoordt in HBVL. "Zelfs na die eerste positieve test. Na die tweede test wist ik dat ik het kon vergeten. Dat was slikken. Ik was het eerste coronageval bij Racing Genk en ik vertoonde geen symptomen.

In die moeilijke periode vond Vandevoordt veel steun bij Danny Vukovic, nochtans zijn concurrent voor een plaats onder de lat. "Hij stuurde me regelmatig opbeurende berichten. Ik probeer nu hetzelfde te doen bij hem. Hij leeft gescheiden van zijn vrouw en kind, die tot de risicogroep behoren... Dat is veel erger. Voor mij is hij een vaderfiguur. Na Oostende heeft hij me ook gefeliciteerd met mijn wedstrijd", besluit Maarten Vandevoordt.