OFFICIEEL: Verdediger komt naar Den Dreef, mét aankoopoptie

De laatste uren van deadline day komen eraan en Oud-Heverlee Leuven heeft zijn eerste inkomende transfer van de dag beet. Vaclav Jemelka wordt gehuurd.

Oud-Heverlee Leuven kreeg dit seizoen met flink wat blessures af te rekenen. Vooral achterin zag Marc Brys enkele pionnen uitvallen. Een defensieve versterking behoorde tot de prioriteiten en op deadline day maakte OHL de komst van een verdediger bekend.

De 25-jarige Vaclav Jemelka wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van het Tsjechische SK Sigma Olomouc. OHL heeft ook een aankoopoptie bedongen.

"Als linksvoetige centrale verdediger heeft Václav Jemelka een interessant profiel. Hij toonde in Tsjechië al wat hij in zijn mars heeft en we hopen dat hij samen met onze club een stap hogerop kan zetten", reageerde technisch directeur Wim Decorte op de website van de club.