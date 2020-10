Van bankzitter bij nummer 14 naar basisspeler bij de leider: "Voorbije maanden waren best frustrerend"

Zeven jaar bij KV Mechelen, maar nu ruilt Jules Van Cleemput het AFAS-stadion voor het Stade du Pays de Charleroi. Van bankzitter bij de 14de in de stand naar wellicht basisspeler bij de nummer 1...

Voor Van Cleemput zelf was de transfer trouwens ook een verrassing. "Zondag kreeg ik ineens telefoon van Charleroi. Ik kwam totaal uit de lucht vallen, maar vanaf toen is het heel snel gegaan. Een dag later hadden alle partijen een akkoord en ben ik er gaan tekenen", verklaart hij in GvA.

Door het vertrek van Maxime Busi ligt de rechtsachterplaats helemaal open bij de Carolo's. Dus ja, van bankverwarmer naar basisspeler bij de competitieleider? "Het was ook niet de minste die me op de bank hield bij KV Mechelen. De afgelopen maanden waren best wel frustrerend voor mij. Ik ben altijd keihard blijven werken op training in de hoop toch nog eens een kans te krijgen. Maar omdat Kabore goed bleef presteren, zat dat er niet echt in.”