RWDM realiseerde maar liefst 18 zomertransfers, waaronder enkele bekende namen: "Met deze groep zijn we competitief"

RWDM was een van de clubs uit Eerste Amateur die na het licentiebloedbad in 1B mocht promoveren. Om zich te wapenen voor de Proximus League kwamen er veel nieuwe jongens. Héél veel.

Nu de transfermercato tot een einde is gekomen lezen we 18 transfers op de teller van RWDM. In laatste instantie werden Bryan Van den Bogaert en Leonardo Rocha nog toegevoegd aan de kern. Andere bekende namen die deze zomer bij de Brusselaars tekenden zijn Glenn Claes, Yvan Yagan, Nicholas Rommens, Stelio Cruz, Tracy Mpati en Mehdi Terki.

"Ik wil het bestuur en de sportieve cel alvast bedanken voor de geleverde inspanningen. Met deze groep zijn we competitief. De kern telt nu 25 spelers, dat is zeker niet overdreven. Er zitten veel jongeren tussen en het is een harde en veeleisende reeks", toonde trainer Laurent Demol zich tevreden bij Het Laatste Nieuws.