Croky Cup: Waasland-Beveren komt vanavond al in actie, ook RWDM, Deinze en Lokeren-Temse spelen deze avond

Er staat een belangrijke ronde op het programma in de Croky Cup, want de ploegen uit de lagere regionen moeten nog één keer winnen om in de volgende ronde tegen eersteklassers uit te kunnen komen. Met Waasland-Beveren en OHL komen er echter in deze ronde al twee eersteklassers aan bod.

OHL speelt morgen pas, maar Waasland-Beveren komt deze avond al in actie. De Waaslanders nemen het om 19u thuis op tegen Sparta Petegem. Uit 1B komen RWDM en Deinze vanavond aan bod. RWDM speelt om 17u op het veld van Rochefortoise en Deinze moet om 19u30 op bezoek bij Thes Sport. Ook Lokeren-Temse speelt deze avond haar wedstrijd in de vijfde ronde van de Croky Cup. Zij spelen om 20u thuis tegen KVC Jong Lede. Tenslotte wordt om 20u ook de wedstrijd tussen City Pirates en Rupel Boom afgewerkt. Morgen komen onder meer OHL, Lommel, Westerlo, Seraing en Union in actie.