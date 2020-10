Aanvaller raast met Seraing door 1B, maar: "We houden onze voeten op de grond!"

Georges Mikautadze is ongetwijfeld de revelatie van het seizoensbegin in 1B. De aanvaller van Seraing scoort met de ogen dicht, maar hij houdt, net zoals de ploeg, zijn voeten op de grond.

George Mikautadze is een fenomeen. De 19-jarige aanvaller wordt door FC Metz verhuurd aan Seraing en daar scoort Mikautadze aan de lopende band. Hij was bij Seraing namelijk al goed voor 12 doelpunten in 6 wedstrijden in 1B.

Mikautadze zelf blijft er rustig onder. Hij wil gewoon zo veel mogelijk doelpunten maken. "Ik zeg altijd tegen mezelf dat ik er alles aan ga doen om zo veel mogelijk doelpunten te maken, wat het totaal ook is", legde hij uit in een interview bij Républicain Lorrain.

Seraing staat aan de leiding in 1B, maar bij de club denken ze vooral aan het behoud. "Het is waar dat we onder elkaar een beetje discussiëren over deze rangschikking en de mogelijkheid om hoger te mikken, maar we houden onze voeten op de grond. Ons doel is niet veranderd: we willen de club in 1B houden."