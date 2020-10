Peter Verbeke geeft meer details over deal tussen Rennes en Anderlecht prijs: "We hebben goed onderhandeld over Doku"

Jérémy Doku is niet langer een speler van RSC Anderlecht. Het jeugdproduct van paars-wit draagt tegenwoordig het shirt van Stade Rennes. Peter Verbeke oppert dat de Belgische recordkampioen goed onderhandeld heeft.

Voor de duidelijkheid: de sportief manager benadrukt meermaals dat hij Jérémy Doku liever nog één of twee seizoenen in het Lotto Park had gehouden. De financiële realiteit van RSC Anderlecht heeft er echter anders over beslist.

Het is inmiddels duidelijk dat Stade Rennes 26 miljoen euro heeft betaald voor het goudhaantje. Bovenop dat bedrag kunnen bonussen komen bij een bepaald aantal speelminuten of de kwalificatie voor Europees voetbal.

Een percentage op de doorverkoop? Laat ik het zo omschrijven: we hebben goed onderhandeld

Maar dat is niet alles. Anderlecht bedong bovendien een percentage op de doorverkoop. “Maar daar kan ik niets meer over zeggen”, zwijgt Peter Verbeke in Het Laatste Nieuws in alle talen. “Laat ik het zo omschrijven: we hebben goed onderhandeld.”

Om eventjes de vergelijking te maken. Sporting Charleroi passeerde enkele weken geleden langs de jackpot. De Zebra’s hadden namelijk recht op twintig procent van de doorverkoop van Victor Osimhen. De aanvaller vertrok voor 70 miljoen euro van Lille OSC naar SSC Napoli.

Zestig miljoen euro

Hoopt ook paars-wit op zo’n scenario? “We gunnen Jérémy de transfer”, besluit Verbeke. “Hij wilde graag naar Frankrijk. En als hij het goed doet bij Rennis is hij op een dag zestig miljoen euro waard.”