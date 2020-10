Speler OHL haalt uit na verwijzing naar 'B-kern': "Totaal onrespectvol"

Bij OH Leuven zijn er afgelopen week zware beslissingen genomen. De groep spelers was te groot geworden en dus namen ze de beslissing om een tiental van hen naar een B-kern te schuiven. Niet naar de zin van Yohan Croizet.

Deze situatie zat er natuurlijk aan te komen. Tijdens de lockdown was er lang onduidelijkheid van wie er in 1A ging mogen spelen en eigenlijk had de finalematch tussen OHL en Beerschot uitsluitsel moeten geven.

Maar aangezien er geen nieuwe spelers in die match mochten opgesteld worden, had OHL geen andere keuze dan zijn spelers die einde contract waren een verlenging te geven. De club zat zo met 28 spelers en daar kwamen er nog tien bij.

Met 38 spelers kan je geen deftige training geven, oordeelde Marc Brys. Hij maakte dan ook een selectie waarbij een tiental spelers niet meer welkom waren op de trainingsgronden in Oud-Heverlee. Zij moeten nu in Kessel-Lo gaan trainen.

Onder hen oudgediende Yohan Croizet, die pas in februari transfervrij werd binnengehaald. De aanvallende middenvelder speelde dit seizoen wel al vijf matchen, maar zat tegen Zulte Waregem al niet meer in de wedstrijdselectie.

Op Instagram deelde hij een artikel van een speler bij Angers, die hetzelfde meemaakte. Hij reageerde met "Totaal onrespectvol!"