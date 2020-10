Mathijssen verklaart de vroege exit van Vanheusden en Saelemaekers: "Ze speelden bij de A-kern..."

Dinsdag leden de Belgische U21 een bijzonder zure nederlaag in Moldavië. Voor Alexis Saelemaekers en Zinho Vanheusden, lang niet zo slecht in de match, zat er partij er na 45 minuten al op.

Zinho Vanheusden en Alexis Saelemaekers hadden hun team graag geholpen om in de tweede helft de 1-0 achterstand uit te wissen, maar het duo bleef in de kleedkamer. Vooral Vanheusden was bezig aan een sterke partij. Het duo werd gewisseld door Wout Faes en Jelle Bataille.

"Ze hebben allebei 90 minuten met Rode Duivels gespeeld. Vorige week hebben we dan ook beslist om hen maar een helft te laten spelen", legde bondscoach Jacky Mathijssen uit. Sebastiaan Bornauw, vorige week ingevallen bij de Rode Duivels, speelde wel 90 minuten in Moldavië.

Had Mathijssen dan niet beter zijn wissels opgespaard om tactisch in te grijpen? Zeker nu de Belgen het EK-ticket niet meer in eigen handen hebben... "Ik heb nergens spijt van. We speelden overigens beter na de rust", besloot hij.