UPDATE: Onrust bij Waasland-Beveren: meerdere testen A-ploeg zijn positief

Het aantal positieve coronagevallen stijgt de laatste weken en dagen enorm. En ook binnen de sportwereld zijn er heel veel nieuwe cases. Ook bij Waasland-Beveren heeft het virus nu toegeslagen.

UPDATE 18u04: De club heeft intussen zelf gecommuniceerd dat het om zeven positieve gevallen gaat. Allemaal spelers. "Alle positieve gevallen zijn meteen in quarantaine gegaan, zij verkeren ook in goede gezondheid", aldus W-B.

In 1B was er al een golf bij Westerlo die daardoor enkele wedstrijden moesten uitstellen, nu zit Waasland-Beveren in een moeilijk parket.

Match tegen Oostende uitgesteld?

Bij de wekelijkse coronatesten kwamen er meerdere positief terug en ze zijn nog niet allemaal binnen. Het is nog niet helemaal duidelijk of de wedstrijd van maandag tegen KV Oostende in het gevaar komt.

Eerder deze week was er ook al een positief geval bij de beloften van de Wase Leeuwen, waardoor er geen oefenwedstrijd werd gespeeld tegen Hoek. Of de nieuwe gevallen daaraan gelinkt kunnen worden is niet geweten.