Tielemans en analisten tegen racisme: "Moet er gewoon uit" en "All life matters sowieso"

Zowel tegen Ivoorkust, Engeland als IJsland knielden de Rode Duivels in het kader van de BLM-beweging. Voor Youri Tielemans erg belangrijk.

"Ik vind het spijtig dat het niet overal zo is, ook bij de clubs. Bij de nationale ploeg doen we het wel. Discriminatie en racisme moeten gewoon weg. Persoonlijk heb ik er nooit last van gehad, maar ik heb het wel zien gebeuren. Voor mij is het gek dat zoiets nog kan gebeuren", aldus Tielemans bij VTM.

Racisme moet gewoon weg

"Zo’n kleine details zoals op de knieën gaan zitten zouden de zaken kunnen doen veranderen. Als je dat niet doet, dan reageer je niet en dat is ook niet goed."

Ook analist Saïd Boumazoughe had een duidelijke mening: "Het is mooi dat het gebeurde de voorbije wedstrijden. Maar het stoort me soms dat het een hype wordt, het zou iets van alle tijden moeten zijn."

Het mag geen hype of 'brand' worden

"Black Life Matters, maar All Life Matters sowieso. Ik vind dat de sportwereld die toch teert op de rug van heel veel sportmensen met een migratieachtergrond een signaal moet geven dat racisme niet thuishoort op een sportveld en ook daarbuiten niet. Het moet institutioneel worden en meer worden dan een brand of hype."

Want: "Voetbal is cultuur, als je wil dat jongeren deel worden van de maatschappij en de cultuur moet je ze het gevoel geven dat ze erbij horen."