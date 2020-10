Maxime Lestienne over zijn nieuwe concurrent en de match tegen Club: "Ik ben er doorgebroken, maar het is geen speciale match meer voor mij"

Net nu Maxime Lestienne weer speelklaar is bij Standard komt Club Brugge over de vloer in Sclessin. Een bijzondere match dus tegen zijn ex-werkgever, al wil de flankaanvaller dat zelf niet gezegd hebben.

Aan den Dreef moest Maxime Lestienne zich geblesseerd laten vervangen, maar een maand later is hij weer helemaal fit. "Ik was daar nochtans goed begonnen, na een solide prestatie tegen Beerschot. Maar het is zoals het is, dit is voetbal. Het zal ook niet mijn laatste blessure zijn", kwam Lestienne terug op die vroege wissel tegen OHL.

"Ik heb hard en goed gewerkt met de kinesisten en de dokters en nu voel ik me goed. De pijn is weg en de oefenmatch tegen Seraing heeft me deugd gedaan", legde de 28-jarige winger uit op de persconferentie in de aanloop naar de volgende speeldag.

Tijdens zijn afwezigheid pakte Standard 7 op 9. Kortom, het draaide goed. "Selim (Amallah) en de jongere garde zoals Michel-Ange (Balikwisha) en Tabsoba hebben enkele mooie dingen getoond. Er is gezonde concurrentie in de groep! Daarbovenop komen er nog veel matchen en zullen we iedereen nodig hebben."

Bij Club heb ik de kans gekregen om een naam te maken voor mezelf.