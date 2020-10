De nieuwe Witsel? Ploegmaat Kaya vergelijkt Aster Vranckx met andere wereldtopper

Bijna verloor KV Mechelen op de laatste transferdag Aster Vranckx nog aan Wolfsburg. Voor de Kakkers is het een zegen dat de middenvelder bleef, want volgens Onur Kaya staat hij voor een grote carrière.

Kaya is trouwens ook heel tevreden dat KVM niet toehapte. "Het had de clubkas flink kunnen spijzen, maar het is zonneklaar dat je zo’n speler niet op een dag tijd vervangt. Ik ben nogal close met Aster. Een kleine anekdote: van zodra hij bij ons in de eerste ploeg kwam, heb ik met mijn makelaar Peter Verplancke over hem gesproken. Ik zei: die jongen is goed, je moet hem nemen. Ik geloof dat hij er goed aan gedaan heeft naar mij te luisteren...", zegt hij in S/V Magazine.

"Maar je moest al blind zijn om niet te zien dat Aster iets meer heeft dan een ander. Fysiek is hij een beest en hij infiltreert enorm goed. Ze zeggen dat hij op Axel Witsel gelijkt, maar ik vind hem minder verfijnd. Hij doet me eerder denken aan Arturo Vidal, ook al heeft hij nog veel te leren. Aan zijn passing kan nog geschaafd worden, aan zijn techniek ook, maar dat weet hij zelf."