Wedstrijd van Waasland-Beveren nog niet uitgesteld, maar... "Als blijkt dat we fel verzwakt aan de aftrap verschijnen"

Door de coronagevallen bij Waasland-Beveren is het nog niet zeker of de match tegen KV Oostende kan doorgaan. De club wacht nog even op de resultaten van een laatste testronde.

Het ging van kwaad (7 positieve gevallen) naar erger (9 gevallen) bij Waasland-Beveren. Volgens het protocol van de Pro League kan een ploeg om uitstel vragen vanaf zeven coronagevallen in de spelersgroep. Maar om de partij tegen KV Oostende van maandag 19 oktober uit te stellen is het nog te vroeg. Het protocol schrijft immers een laatste test voor op drie dagen voor de match. Vrijdag dus. Naar gelang de resultaten op zaterdag kan er dus iets beslist worden. Uitstel vragen en goedkeuren De kans is aan de kleine kant dat het aantal positieve gevallen is afgenomen. Maar zal W-B dan ook effectief om uitstel vragen? "Als blijkt dat we hierdoor fel verzwakt aan de aftrap verschijnen, is het wel iets om rekening mee te houden. Van een ideale voorbereiding kan je nu moeilijk spreken", verklaarde de persverantwoordelijke van W-B bij Gazet van Antwerpen. Stel dat de club om uitstel vraagt, dan is er eerst nog goedkeuring van de Pro League nodig. "Als bijvoorbeeld vier van de zeven spelers nog geen minuut voor de A-kern gespeeld hebben, kan een aanvraag afgekeurd worden", aldus Stijn Van Bever, persverantwoordelijke van de Pro League.





