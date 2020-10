Vandenhaute schenkt klare wijn: "Ik schrok hoe de relatie was tussen Kompany en Vercauteren"

Wouter Vandenhaute is tot nu toe stil gebleven als voorzitter van Anderlecht. De situatie met de aandeelhouders verplichtte hem echter naar voor te treden in de media. Hij schenkt zelf meer klare wijn, in niet mis te verstane bewoordingen.

Vandenhaute heeft in zijn korte regeerperiode al heel wat puin moeten ruimen. Zo was er om te beginnen de trainerssituatie. "Zolang Kompany speelde, leek er geen probleem. Maar dan raakte Vince geblesseerd. In een oefenmatch zag ik plots onze geblesseerde speler coachen en onze trainer zwijgend op de bank zitten. Toen besefte ik: hier klopt iets niet", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Diezelfde avond had ik een apart gesprek met beiden. Kompany ging akkoord om weer voluit speler te zijn, Vercauteren fulltime coach. Maar toen kwam het eerste competitieduel in ­Mechelen. Naast het feit dat we nergens waren, was de manier waarop daar gecoacht is, heel bizar.”

Naar de buitenwereld toe kwamen Vercauteren en Kompany goed overeen, maar dat bleek al snel niet meer het geval. “Meer wil ik daar niet over zeggen. Ik schrok enorm van hoe de relatie tussen die twee was. Dat hadden ze goed verborgen gehouden. Daarop heb ik aan Kompany gezegd: Nu word je coach. Alles of niets. Het leek wel alsof hij op die vraag zat te wachten. Op een kwartier was zijn spelerscontract heronderhandeld in een minder lucratief trainerscontract."