Valt het vijfde trainersontslag in de JPL bij Moeskroen? Twee namen van opvolgers doen al de ronde

Ook op speeldag 9 zat er voor Moeskroen geen eerste competitiezege in. Les Hurlus verloren met 0-2 van Eupen en de positie van Fernando Da Cruz staat ter discussie.

Drie punten uit negen matchen en ook maar drie gescoorde goals, dat zijn geen cijfers waar je als coach en club mee thuis kan komen. Voor Moeskroen-trainer Fernando Da Cruz zou de zesde competitienederlaag weleens zijn laatste geweest kunnen zijn als T1 van les Hurlus.

Er circuleren zelfs al namen van mogelijke opvolgers. Le Soir meldt dat Luka Elsner en Franck Passi de meest geciteerde namen zijn. Elsner liet in het seizoen 2018/19 mooie dingen zien met Union en is net ontslagen bij Amiens. Passi was in het verleden assistent bij Marseille, Lille en Monaco. Vorig seizoen verliet hij Chamois, een club uit de Franse Ligue 2.

Als Da Cruz opzij wordt gezet is hij de vijfde coach die dit seizoen wordt ontslagen. Thorup, Vercauteren, Bölöni en Wolf werden al bedankt voor bewezen diensten. Bij STVV staat Kevin Muscat ter discussie.