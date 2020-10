Noé Dussenne evalueert de driemansverdediging van Standard

Standard en Club Brugge speelden zaterdag 1-1 gelijk. Noé Dussenne keek tevreden terug op de wedstrijd.

Nadat hij tegen Zulte en Charleroi ook al in de basis startte, stond Noé Dussenne deze zaterdag tegen Club Brugge ook weer tussen de lijnen. "Ik voel me steeds beter en ik heb het hier naar mijn zin. Met Boka en Zinho achteraan gaat het goed en lukt het makkelijk in een driemansverdediging. We komen er heel rustig uit met de bal aan de voet. We weten hoe we de gaten moeten vinden. Het is interessant om zo'n flexibel systeem te hebben dat ons in staat stelt om met twee spelers in het midden te spelen, zodat Boka hoger kan spelen. Het feit dat je links speelt? Het is OK, ik kan er uitkomen en ik weet hoe ik ballen moet geven met mijn linkervoet," legde de Rouche uit voordat hij het had over het gelijspel tegen Club.

"Het is frustrerend, want ze hadden twee schoten op doel en scoren er een van. Het was hetzelfde tegen Charleroi en Zulte. Ik wou dat we meer vastberadenheid voor de dag konden leggen en meer clean-sheets konden vasthouden," aldus Dussenne.

Geblesseerd voor vele maanden en op de bank aan het begin van het seizoen, maar de centrale verdediger speelt nu. "Ik had een beetje een moeilijke start van de competitie omdat ik niet speelde. Ik was niet gefrustreerd, maar ik was ongelukkig dat ik niet speelde omdat ik vond dat ik het verdiende om te spelen. Dan begon het team aan het draaien, dus is het makkelijker om er in te komen. Alles gaat goed voor mij en het team", besluit Dussenne.