'Dit is de echte reden voor het plotse vertrek van Vazquez bij Eupen'

Victor Vazquez was amper twee maanden aan de slag bij KAS Eupen, maar vorige week lieten de Oostkantonners weten dat de Spanjaard alweer vertrokken was. Nu kennen we ook de reden achter dat plotse afscheid.

KAS Eupen hield het in de officiële medeling op persoonlijke redenen, maar Sport/Voetbalmagazine weet dat Victor Vazquez verwikkeld is in een echtscheiding. De Spanjaard heeft het te lastig om zich te focussen op voetballen en is terug naar Spanje om zijn kinderen te zien. In theorie kan hij nog terugkeren Am Kehrweg, maar daar rekenen de Panda’s niet op.