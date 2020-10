Dan toch geen huldiging voor kampioenenmaker Nana Asare bij AA Gent

Normaal gezien zou AA Gent voor de wedstrijd tegen Racing Genk maandag hun voormalige aanvoerder Nana Asare eren vanwege bewezen diensten voor de club. Maar dat gaat nu niet meer door.

Asare speelde in totaal 272 wedstrijden voor AA Gent en was in 2015 een van de kampioenenmakers van De Buffalo's. Zijn afscheid bij Gent verliep wat in mineur aangezien het contract van de linksachter gewoon ontbonden werd afgelopen zomer terwijl hij nog een jaar contract had lopen.

Om dat een beetje goed te maken, hadden ze dus een huldiging gepland voor de wedstrijd tegen Racing Genk. Maar aangezien de wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld moet worden, is de huldiging uitgesteld tot wanneer er wel fans uitgenodigd kunnen worden.