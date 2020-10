Hernan Losada duwt Antwerp in favorietenrol: "Moet ik alweer zeggen dat we 13% kans hebben?"

Zondag trekt Beerschot naar een lege Bosuil. Hernan Losada maakt zich op voor zijn eerste échte derby -de wedstrijden in POII enkele jaren geleden buiten beschouwing gelaten- in Beerschot-loondienst. En of de Argentijn gebrand is op een knalprestatie van zijn team.

De laatste Antwerpse derby op het hoogste niveau dateert alweer van zestien jaar geleden. Toen ging Marc Brys winnen op bezoek bij Antwerp. Kent Losada de befaamde 'tuinkabouter-truc'? "Nee, ken ik niet. Maar ik heb ook geen trucs nodig om wedstrijden te winnen", vertelt de Argentijn op de persconferentie. "Zestien jaar geleden zat ik nog in Argentinië. Ondertussen weet ik perfect wat deze derby betekent voor Antwerpen. Ik weet perfect wat ik moet doen om mijn spelers te motiveren, voor zover dat nodig is. Er zijn zoveel Belgen in onze kern, die het belang van deze match kunnen inschatten. Bovendien is het niet alleen een derby, maar ook een topper." 13% (bis) Antwerp speelde donderdagavond nog een zware Europese wedstrijd. Toch zijn zij voor Hernan Losada ook zondag de grote favoriet. "Ze wonnen gisteren een Europese wedstrijd op verplaatsing. Ze wonnen vorig seizoen de Beker en zijn een Belgische topploeg geworden. Moet ik nu nogmaals gaan zeggen dat wij 13% kans hebben om te winnen (lacht)?" Dat de derby door de lege tribunes wel wat van zijn charme verliest, vindt Losada een spijtige zaak. "Sowieso! Supporters hebben invloed op een match. Dat is ook zeker zo bij ploegen als Beerschot en Antwerp zo, met zo'n fanatieke achterban. Maar natuurlijk ben ik blij dat we alsnog de derby kunnen spelen", besluit Losada.