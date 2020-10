We overlopen de grootste competities. Welke clubs kenden de beste start?

In de grootste Europese voetbalcompetities ging een maand geleden de bal terug aan het rollen. Hoog tijd om een eerste blik te werpen op de verschillende klassementen. Welke teams hebben het, in deze bijzonder vreemde periode, al goed gedaan?

België

Laten we beginnen in eigen land, waar onze vaderlandse competitie een tweetal maanden geleden al van start ging. Na 9 speeldagen staan Club Brugge en Sporting Charleroi bovenaan. Dit met een rapport van 19 op 27. Net na Club en Charleroi volgen Beerschot, Standard en Antwerp. Anderlecht is na de overwinning op Kortrijk terug te vinden op de zesde plaats. Met een op papier ‘makkelijk’ programma werd vroeg in het seizoen zeker op een betere positionering gehoopt. Verder zijn het topclubs Genk en vooral Gent die ontgoochelen.

Duitsland

In Duitsland is Leipzig de leider met tien punten uit vier wedstrijden. Bayern München, de huidige treble-winnaars, staat samen met rivaal Dortmund op een tweede plek. Beide clubs doen het met één puntje minder. Opmerkelijk zijn de slechte prestaties van traditieclub Schalke 04 dat met amper één punt uit vier wedstrijden, en een doelpuntensaldo van -14, voorlaatste staat in de Bundesliga.

Engeland

De Premier League wordt door velen nog steeds beschouwd als de sterkste voetbalcompetitie. Everton is na vijf wedstrijden de fiere leider met 13 op 15. Verassend is ook de tweede plek van Aston Villa. Titelverdediger Liverpool behaalde tot dusver 10 punten na vijf matchen. Manchester City, dat vorig seizoen op een zeer duidelijke achterstand tweede werd, kon niet beter doen en staat voorlopig halfweg het klassement met zeven punten uit vier wedstrijden. Tottenham en Chelsea zijn terug te vinden in de middenmoot. Manchester United, dat het onlangs wel goed deed in de Champions League tegen PSG, staat pas 15e.

Frankrijk

Niet PSG maar wel het sterke Lille is de leider in Ligue 1. Nieuwkomer Jonathan David kon echter zijn stempel nog niet drukken. Het sterrenteam van Neymar en Mbappé volgt op twee punten. Zowel Marseille, Monaco als Lyon positioneerden zich in de subtop. Net zoals Aston Villa in Engeland, liet Rennes de leidersplaats liggen nadat het afgelopen vrijdag niet kon winnen van Angers.

Italië

Voor het eerst sinds lang lijkt AC Milan weer boven water te komen.

De rood-zwarte club uit Milaan bezit na vier matchen nog het maximaal aantal punten. Het zou een ongelooflijk verhaal zijn, moest voetbalicoon en veteraan Ibrahimović zijn club naar de titel kunnen leiden. Het is al geleden van 2011 dat AC Milan nog eens kampioen kon worden. Het aanvallend voetbal van Atalanta vinden we terug op plek drie. Napoli en Juventus delen de vierde plaats met acht punten uit vier wedstrijden. Inter Milaan en Roma vinden we respectievelijk terug op plaats zes en acht. Die andere club uit de hoofstad en tevens de volgende tegenstander van Club Brugge in de Champions League, kende een moeilijke competitiestart. Lazio Roma staat op vier punten na evenveel matchen.

Nederland

Gaat het in Nederland opnieuw een strijd worden tussen Ajax en PSV? Bij AZ lijkt het vertrek van Idrissi een te grote invloed te spelen. AZ lijkt zo minder goed te zijn dan vorig seizoen en kon na vier wedstrijden amper vier punten bij elkaar voetballen. Het team uit Eindhoven kent na vijf wedstrijden de beste start. Met 13 op 15 heeft PSV één puntje meer dan Ajax.

Spanje

Tot slot bespreken we nog even de situatie in Spanje. Het is Real Sociedad, met grote naam David Silva en Belg Januzaj, dat samen met Villareal aan de leiding staat in La Liga. Real Madrid volgt in het spoor en heeft één punt, maar ook één match minder. Bij Real werd onlangs bekendgemaakt dat Eden Hazard nog zeker een maand buiten strijd is. Verderop zien we Atlético met acht punten uit vier matchen. Barcelona moet het stellen met zeven punten uit vier wedstrijden. In Spanje blijft het uitkijken naar het verdere seizoensverloop van Barcelona, onder trainer Ronald Koeman. Vandaag, zaterdag 24 oktober, vindt ‘El Clásico’ plaats. Om 16u gaat Real Madrid in Camp Nou op zoek naar een resultaat.

Gezien de huidige omstandigheden is het bang afwachten hoe het voetbalseizoen zich verder zal ontwikkelen. In België schakelden we ondertussen opnieuw over naar wedstrijden zonder publiek. Mits de competities verder afgewerkt kunnen worden, lijkt het ons zeer spannend te gaan worden in zowat elke competitie.