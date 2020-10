JPL-wedstrijden tijdens Europese matchen? Pro League hoopt dat UEFA akkoord gaat

Er zijn nu al vier wedstrijden in 1A en vier in 1B uitgesteld. De kalendermaker begint stilaan in de problemen te komen aangezien er mogelijk nog matchen gaan moeten uitgesteld worden. Daarom wil de Pro League de UEFA om wat goodwill vragen.

Normaal gezien is het verboden om competitiewedstrijden te spelen op Europese avonden. Dat betekent dat er op dinsdag, woensdag en donderdag niet tussen 18u55 en 23u mag gevoetbald worden in de nationale competitie. Tot 27 december zijn er heel wat van die weken en de kalendermaker weet niet meer waar hij die uitgestelde wedstrijden moet plaatsen. Of ze moeten straks de winterbreak laten vallen. Eerst dacht de Pro League die wedstrijden in de namiddag te laten doorgaan, maar daar gaat Eleven Sports niet mee akkoord, weet Het Nieuwsblad. Daarom willen ze nu een uitzondering om toch 's avonds te kunnen spelen op die dagen. Eerder kreeg The Championship daar al toestemming voor.