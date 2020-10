Jonathan Buatu (STVV) viert tegen zijn ex-club : "Dat tweede doelpunt was uppercut voor Standard"

Na de zware 6-3 nederlaag op het Kiel was de defensieve organisatie van STVV tegen Standard de grootste zorg. En of Kevin Muscat daarin geslaagd is. De Truienaars gaven nauwelijks wat weg en stapten zo met een knappe 2-0 zege van het terrein.

Achterin speelde Jonathan Buatu, die de voorkeur kreeg op Samy Mmaee, naast Cauffriez en Garcia in het hart van de defensie. "Het grootste verschil met vorige week? Nu stonden we veel meer in blok, we waren één team en toonden veel meer agressiviteit. Al had ik de indruk dat vooral in het eerste halfuur Standard die zware wedstrijd tegen Rangers in de benen voelde. ", analyseert Jonathan Buatu.

"Die tweede goal kwam op het perfecte moment voor ons, want Standard begon net te komen." Het was de wederoptredende Steve De Ridder die Standard murw sloeg met een knappe pegel. "Steve is een echte leider, die over enorm veel ervaring beschikt. Dat tweede doelpunt was een uppercut voor Standard", aldus Buatu, die ooit nog de kleuren van Standard verdedigde.

Zo stapte STVV met een deugddoende driepunter van het veld én lijkt het vel van Kevin Muscat gered. "Of we de job van onze coach hebben gered? Hmm, dat weet ik niet. Wij spelen élke week voor onze coach. Deze overwinning geeft ons ademruimte, dat hadden we nodig. Hopelijk kunnen we deze lijn ook op verplaatsing doortrekken."