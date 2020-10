Anderlecht zondag in topper tegen Antwerp met verdediger die nog maar 4 minuten speelde? Enige overgebleven optie

Bogdan Mykhaylichenko heeft het coronavirus opgelopen. Hij is de zoveelste speler bij Anderlecht die positief testte. Vincent Kompany lijkt nu dan ook geen andere keuze te hebben dan Kemar Lawrence zijn debuut in de basis te laten maken.

De kans dat Mykhaylichenko zondag tegen Antwerp kan spelen, is heel klein. De medische staf van Anderlecht neemt sowieso geen risico's met spelers die besmet zijn geweest. Aangezien Killian Sardella nog geblesseerd is, zijn de opties dus heel beperkt. Kemar Lawrence is de enige linksback die Kompany nog ter beschikking heeft.

De Jamaicaan verdween begin maart helemaal van de radar na het overlijden van zijn broer. De linksachter was op dat moment mentaal helemaal niet klaar om wedstrijden te spelen en dacht er zelfs even over om te stoppen. Eind september verscheen hij weer op training en maakt sinds de match tegen Club Brugge weer deel uit van de selectie.

Hij speelde dit seizoen wel nog geen minuut. In totaal heeft hij nog maar 4 minuten op zijn conto staan bij paars-wit. Een korte invalbeurt tegen Zulte Waregem in de laatste wedstrijd van vorig seizoen.

'Taxi', zoals zijn bijnaam luidt, zou wel klaar zijn om te spelen, maar Kompany had tot nu toe geen reden om Mykhaylichenko aan de kant te zetten. De kans dat hij zondag speelt, is groot. In de huidige kern lijkt er niemand anders in staat om die positie te bezetten.