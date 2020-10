Vandenhaute legt uit: "Daarom gaat Kompany dan toch géén aandelen kopen bij Anderlecht"

De aandelenstructuur bij RSC Anderlecht is de laatste maanden de gedaante van een soap gaan aannemen. Het is inmiddels duidelijk dat Vincent Kompany zich dan toch niet zal inkopen. Wouter Vandenhaute geeft tekst en uitleg.

De spanningen onder de aandeelhouders bij RSC Anderlecht heeft de voorbije weken een climax bereikt. Johan Beerlandt besliste zelfs om een stap opzij te zetten. De reactie van Wouter Vandenhaute op de heisa kan je via DEZE LINK nog eens nalezen.

Inmiddels is het duidelijk dat de voorzitter en Vincent Kompany zich niét zullen inkopen bij de Belgische recordkampioen. “De aandeelhouders vonden het enkele maanden geleden nochtans aangewezen dat ook het management aandelen zou verkrijgen. Dat zorgt voor extra engagement.”

In mijn geval? Ik wil zeker nog aandelen kopen als dat Anderlecht vooruit kan helpen

De rollen zijn sindsdien veranderd. “Vincent en ikzelf waren bereid om elk drie miljoen euro te investeren”, legt Vandenhaute uit in Het Laatste Nieuws. “Kompany is nu coach. Hij is zelf tot de conclusie gekomen dat hij in die rol beter geen aandelen koopt. In mijn geval? Ik wil dat zeker nog doen als het Anderlecht vooruit kan helpen.”