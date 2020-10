KVO-verdediger Tanghe gaat van 19 minuten vorig seizoen naar geen minuut gemist: "De coach zei me na de eerste training dat hij leeftijd niet belangrijk vond"

KV Oostende heeft al zeven matchen niet meer verloren. Wie dat normaal vindt, moet de prognoses nog maar eens bekijken. Ook nog maar 8 goals geïncasseerd... Enter Anton Tanghe, de 21-jarige verdediger die dit seizoen nog geen minuut miste na vorig seizoen exact... 19 minuten gekregen te hebben.

Anton, alles gespeeld... Had je dat zelf verwacht?

"Nee, absoluut niet. Na de eerste training is de coach naar mij gekomen. Hij sprak direct zijn vertrouwen uit. Hij zei dat leeftijd voor hem niet belangrijk was, enkel prestaties. Hij zei dat hij geen schrik had om jonge spelers kansen te geven. Maar dan nog had ik niet verwacht alles te spelen. Zeker als je de concurrentie bekijkt. Maar ik ben wel tevreden over mijn prestaties. Als je die bekijkt, vind ik dat ik die minuten wel verdien."

Hij heeft gelijk gekregen met zijn keuzes. KVO speelt van het aantrekkelijkste voetbal in 1A.

"Hij wil graag hoge druk zetten. Hij wil niet dat we de man met de bal op ons laten afkomen, maar dat wij die stap naar hem toezetten. Het voordeel is dat hij zijn visie zo ongelooflijk goed kan overbrengen. Hij is zo fanatiek dat je direct mee bent in zijn verhaal."

Nochtans verloren jullie de twee eerste matchen en nog hoorde je bij geen enkele speler twijfel.

"We voelden dat we goed voetbal speelden. Wij hadden de bal, wij bepaalden het spel. Dan weet je dat de punten gaan komen. Niemand twijfelde daaraan."

Mogen we eerlijk zijn? Niemand had dit verwacht...

"(lacht) Wij ook niet hoor. We hadden zelf ook lichte twijfels, want we zijn wel heel jong en er was weinig ervaring. Onze eerste oefenmatch tegen Union was ook niet echt goed. Daarna tegen Cercle was het beter. Toen is het geloof beginnen komen. We hebben dit seizoen ook al vier keer de nul gehouden. Dat is één keer meer dan in de voorbije twee seizoenen samen. Dat we geen schrik hebben om te voetballen, heeft daar veel mee te maken. Vorige seizoenen waren we bang om een tegendoelpunt te slikken. Nu gaan we gewoon hoger druk zetten..."

Die driemansverdediging... Dat loopt wel hé?

"In de eerste matchen waren het alleen Arthur (Theate) en ik. Maar toen is Jack Hendry erbij gekomen. Dat maakt wel een verschil. Die jongen heeft zoveel ervaring. Hij heeft Champions League gespeeld. Als die naast je staat, weet je dat je gesteund wordt."

Even over jullie fysiek. Hebben jullie ergens een long bijgekregen?

"(lacht) In de voorbereiding werd er vooral gefocust op druk zetten. Ik denk dat we ons de eerste vier weken toegelegd hebben op het verdedigend werk. Dat was heel pittig moet ik zeggen. Daar hebben we de basis gelegd voor onze fysiek. Maar ook nu doen we elke week heel wat werk en dat loont."

Zo'n McGeehan kan door een muur lopen als het moet, denken we dan soms...

"Ja, die gaat er elke minuut voor. Of het nu op wedstrijd of op training is. Maar iedereen hoor. Het voordeel is dat we een echt goeie groep hebben. We hangen aan elkaar. Dan wil je die extra meters in de laatste minuut voor elkaar lopen, ook als je al piepedood zit."

Als je nu Club NXT in 1B ziet spelen... Dan heb je twee jaar geleden de juiste keuze gemaakt?

"Sowieso zat ik in mijn laatste jaar contract bij Club Brugge en was ik al één van de oudsten van de groep. Daarbij vond ik dat ik nog weinig kon leren bij de beloften. Ik voelde dat ik klaar was voor de stap hogerop. En Oostende gaf me ook meteen vertrouwen."

Nog één vraag. Je coach haalde het dit weekend al aan. Wat doen jullie om coronaproof te blijven? Nog geen enkele besmetting! Hout vasthouden natuurlijk...

"Ik denk niet dat we iets speciaal doen. De meeste jongens hebben wel een appartement in Oostende en zitten geïsoleerd. Niemand gaat ook nog vaak buiten. We zijn er echt wel mee bezig."