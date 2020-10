Debat van de week: "Enkel Antwerp kan Club Brugge van titel afhouden" - wie is uw favoriet op de titel? (En uw mening over het stopzetten van de competitie!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we graag verder over de coronamaatregelen. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u al de vraag rond de voetbalcompetitie en of we daar nog wel mee moeten verder gaan.

Ondertussen is het ook al zonder publiek, een idee dat bij 1 op 6 onder jullie ongeveer leefde. Er was een meerderheid om toch nog steeds verder te voetballen.

Weliswaar worden steeds meer wedstrijden uitgesteld, maar gewoon kunnen blijven genieten van de wedstrijden die wél nog worden gespeeld dan maar?

Titelpretendenten?

We zijn al tien speeldagen ver ondertussen en Antwerp is voorlopig leider in 1A, al kan het met enkele inhaalwedstrijden ook nog Charleroi zijn die op kop zou staan.

"Antwerp is de enige titeluitdager van Club Brugge", hoorden we Patrick Goots zeggen in Extra Time. Maar we vragen het graag aan u: wie ziet u de titel winnen?

Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!