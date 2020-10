Bryan Heynen aan het einde van elf maand durende lijdensweg tot vreugde van zijn coach: "Een intelligente speler"

KRC Genk kan zeggen dat het er een nieuwe speler bij heeft. Bryan Heynen is immers opnieuw inzetbaar. De laatste keer dat dat het geval was, was op 23 november 2019. Het licht aan het einde van de tunnel is in zicht voor Heynen.

In die bewuste wedstrijd in november 2019 blesseerde Heynen zich aan zijn rechterknie. Zijn voorste kruisbanden waren afgescheurd en een maandenlange revalidatie volgde. Het werd een moeilijke weg: een aantal keren werd de rentrée van de middenvelder vooruit geschoven. Aan dezelfde knie moest Heynen ook niet één, maar twee operaties laten uitvoeren. De Genkse medische staf is met de speler wel hard blijven werken en na elf maanden is hij dus terug. Jess Thorup heeft hem opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen Eupen. Middenveld in handen nemen De Deense coach is opgetogen met de extra pion waar hij nu over beschikt. "Heynen is een intelligente speler", aldus Thorup op zijn persconferentie. "Iemand die echt het middenveld in handen kan nemen, dat hebben we nodig. Bovendien hij de kwaliteiten om op de juiste momenten op te duiken in de box. Ik ben heel blij dat hij terug is."





