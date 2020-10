Genk geeft update over situatie Dewaest: "Verschillende gesprekken, maar..."

Sébastien Dewaest zit nu al een paar maand in de B-kern van Genk en daar gaat niet al te snel verandering in komen. De verdediger houdt het been stijf nadat hij een gebrek aan respect voelde.

Dewaest werd door Hannes Wolf opzij geschoven en daarna kwam het tot een discussie. De verdediger - eerst nog kapitein - werd naar de B-kern gestuurd en flirtte met Anderlecht. Hij was echter te duur waardoor een transfer aan zijn neus voorbij ging. Jess Thorup wil hem wel terughalen, maar Dewaest heeft in gesprekken met het bestuur aangegeven dat hij daar geen zin in heeft. "Sébastien Dewaest keert voorlopig niet terug naar de A-kern van KRC Genk. De verschillende gesprekken tussen de speler en de sportieve leiding van de club hebben niet tot een doorbraak geleid", klinkt het. Sébastien Dewaest keert voorlopig niet terug naar de A-kern van KRC Genk. De verschillende gesprekken tussen de speler en de sportieve leiding van de club hebben niet tot een doorbraak geleid. #krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/ITSGMQoRsn — KRC Genk (@KRCGenkofficial) October 29, 2020





