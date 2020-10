Het meest complementaire duo in 1A? "Je kan alleen maar dromen van zo'n ploegmaat"

Ze spelen verdedigingen aan flarden alsof het niks is... Xavier Mercier en Thomas Henry zijn goed voor meer dan 60 procent van de doelpuntenproductie van OH Leuven. De twee zijn dan ook ontzettend complementair.

Mercier heeft een aanspeelpunt vooraan en Henry een man die hem kan vinden. "Ik vind het ongelooflijk hoe goed we elkaar begrijpen op een voetbalveld. Ik heb nog nooit zo’n goede verstandhouding gehad met een andere speler. Je kunt er alleen maar van dromen om met een ploegmaat als Xavier te spelen. Hij denkt maar aan één ding: ons in de beste scoringspositie brengen", zegt Henry in S/V Magazine.

Mercier ziet dan weer een teamspeler pur sang in Henry. "Hij is geen egoïstische aanvaller die louter met zijn statistieken bezig is. Dat apprecieer ik bij hem. Ik heb er anderen gekend, die beginnen te zeuren als een pass niet aankomt. En dan heb ik het niet alleen over Jérémy Perbet...", lacht Mercier.