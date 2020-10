Van 1B naar de linkerkolom van 1A: aanwinsten OHL en Beerschot strijden om titel van beste promovendus

Eén promovendus, toch twee? Er was in de zomermaanden veel te doen om het competitieformat en wie al dan niet mocht promoveren en uiteindelijk, veel te kort voor de competitiestart, werd er beslist om zowel Beerschot als OH Leuven te laten promoveren. Niet slecht bekeken achteraf!

Beerschot en OHL verrassen in 1A

Beerschot en Oud-Heverlee Leuven zouden op 2 augustus onderling bepalen wie naar eerste klasse A mocht promoveren. De Antwerpenaren hadden de beste papieren in handen na de 1-0 in maart, maar toen brak er een wereldwijde pandemie uit. Vijf maanden later werd de terugmatch dan toch afgewerkt en die wonnen de Kielse Ratten overtuigend met 1-4. Geen al te harde noot om kraken voor OHL, want een weekje eerder werd er besloten om beide promotiefinalisten naar 1A te sturen.

Nu zijn we tien speeldagen ver in de Jupiler Pro League en moeten we naar de linkerhelft van het klassement kijken om beide ploegen terug te vinden. Allebei hebben ze 18 op 30 en dit weekend staan ze voor het eerst sinds die promotiefinale tegenover elkaar. Een duel tussen twee teams die al aardig wat kleur hebben gegeven aan deze voetbaljaargang!

De giant killers

Beide succesverhalen kennen een volledig ander verloop. In de Stellastad was er door de onduidelijkheid – 1A of 1B? – nog geen kern samengesteld. De vele blessures in de openingsfase van de competities waren klap in het gezicht van Marc Brys. Geen nieuwkomers, veel geblesseerden en een 1 op 9 waar OHL misschien niet altijd kreeg waar het recht op had.

Toch liet Brys de puzzelstukjes al snel op de juiste plek vallen. De succesingrediënten waren gedurfde mandekking, listige en zeer efficiënte spelhervattingen en uiteraard Mercier, Sowah en Henry in een uitblinkersrol. De G5 kan ervan meespreken… In juni werd er nog raar opgekeken toen Vincent Euvrard moest vertrekken als T1, maar het bestuur heeft met Brys absoluut de juiste man aangesteld.

Goals, goals, goals

Beerschot schoot dan weer als een bezetene uit de startblokken. 9 op 9, gewonnen van Club Brugge en het enthousiasme van de promotiefinale had hen op een wolk gezet. In tegenstelling tot OHL was het huiswerk voor 1A al snel klaar. Veel spelers die hadden meegeschreven aan het succesverhaal in 1B bleven aan boord en de kern werd aangevuld met enkele gerichte versterkingen.

Hernan Losada koos er niet voor om de bus te parkeren en ging in zijn 3-5-2 uit van de eigen sterktes. Dat leverde heel veel goals op, maar ook tegengoals. Die neemt hij er graag bij, en wij ook, want welke neutrale kijker gaat klagen na een 5-2, 3-2, 5-1 of 6-3? Na die blitzstart winnen en verliezen de Mannekes week om week.

Dat Losada, de leerling, het zondag tegen Brys, zijn leermeester, opneemt voegt nog wat extra peper toe aan de match. Ook het feit dat de winnaar sowieso een week langer in de top-4 blijft en zich (voorlopig) de beste promovendus van het seizoen mag noemen.