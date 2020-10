Clement ziet Club-Malinwa liefst doorgaan, Vrancken vindt het absurd: "Niet 7 maar 12 jongens..."

Door zeven vastgestelde coronabesmettingen in de spelerskern vroeg KV Mechelen tevergeefs om uitstel bij de Pro Laegue. Philippe Clement riep in zijn persbabbel op om de regels de blijven respecteren, Wouter Vrancken vindt het een absurde beslissing van de Pro League.

"Het beste is dat iedereen de regels blijft volgen anders wordt het alleen maar ingewikkelder", aldus Club-trainer Philippe Clement. "Wij zaten ook met een vervelende situatie tegen Zenit en OHL. Bij die match vertoonden de spelers geen symptomen en hadden ze net een negatieve test afgelegd. Wij willen zo veel mogelijk matchen spelen, want je weet niet wat er nog komen zal."

Ik vind dat men de hele situatie in rekening moet nemen. Anders speel je met de mensen hun gezondheid.

Maar de situatie bij KV Mechelen ligt iets anders dan bij Blauw-Zwart. "Eigenlijk zitten we niet met zeven afwezigen, maar met twaalf jongens die niet topfit zijn wegens positief of nog maar net weer negatief", liet Wouter Vrancken optekenen in Het Nieuwsblad.

"Ik vind dat men de hele situatie in rekening moet nemen. Anders speel je met de mensen hun gezondheid. Er is voorlopig geen enkel bewijs dat topsport na een coronabesmetting ongevaarlijk is. Nu verplicht men ons om jongens die tien dagen quasi niets deden een topmatch tegen de landskampioen te laten spelen", was de coach van Malinwa bijzonder scherp.