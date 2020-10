🎥 De mentaliteit van Club Brugge: zware ontgoocheling na match tegen Lazio: "F***ing hell!"

Philippe Clement vertelde voor zijn spelersgroep hetzelfde verhaal als voor de pers: "90 procent tevreden. Niemand heeft dit seizoen al zo'n match tegen Lazio gespeeld." Het viel veelal in dovemansoren, want de spelers van Club zaten in zak en as na de gemiste kans.

Club Brugge deelde zoals gewoonlijk een kijkje in de kleedkamers. Daarin valt te zien hoe groot de ontgoocheling wel was na het gelijkspel tegen de Romeinse topclub. Het siert de spelers en toont uiteraard ook hun ambitie.

Blauw-zwart is ambitieus en dat is ook de kleedkamer. Niet blij na een vier op zes in de Champions League...