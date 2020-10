Nog meer zorgen voor Cercle? Basisspelers ontbreken in de Brugse selectie

Cercle Brugge gaat vanavond op bezoek bij Charleroi. Het wordt geen verplaatsing zonder zorgen aangezien Cercle-coach Paul Clement enkele belangrijke spelers moet missen.

De ontbrekende namen kunnen wijzen op nieuwe, positieve testen bij de Vereniging. Didillon, Marcelin, Taravel en Biancone zijn de spelers die ontbreken in de selectielijst. Al was Biancone afgelopen week gekwetst tegen Gent.

Ook Corryn is nog niet terug te vinden tussen de spelersnamen en blijft even out.

Voor de wedstrijd tegen Charleroi zal er ongetwijfeld wat gepuzzeld moeten worden.