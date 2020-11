Krijgen Club Brugge en Club NXT te maken met een administratief probleem door het opstellen van Youssouph Badji?

Club NXT, zondag met 0-2 verloren van RWDM, kan na de speelminuten van Youssouph Badji in deze wedstrijd wel eens met administratieve problemen te maken krijgen.

Jarno Bertho, journalist bij VTM, kwam met een opvallende tweet. Bij de Pro League is er namelijk een duidelijke regel gekoppeld aan Club Brugge. Een speler die 5 keer start voor Club Brugge in 1A, mocht niet meer spelen voor Club NXT.

Youssouph Badji is al 6 wedstrijden gestart voor Club Brugge in 1A en kwam deze middag in actie voor Club NXT in 1B. Er zou dus eventueel een sanctie kunnen volgen.