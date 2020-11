Het wordt stilaan problematisch: 'Nieuwe match in Jupiler Pro League staat nadrukkelijk op de helling'

De helft van de wedstrijden moet worden afgewerkt door de teams alvorens de competitie als geldend kan worden beschouwd. En dus ploegt de Jupiler Pro League verder, al wordt het stilaan echt problematisch.

Bij Moeskroen konden ze woensdag een eerste keer in meer dan een week trainen. En coach Simao kon zelfs beschikken over een vijftiental spelers, weet men bij Sudpresse.

Toch zijn nog heel veel spelers in quarantaine en zijn er ook nog steeds 25 positieve gevallen binnen de club.

Derde inhaalwedstrijd?

Van de 12 besmette spelers zijn er zeker nog zeven bij die al genoeg speelminuten verzamelden bij de A-kern en dus komt de match tegen OH Leuven wel degelijk op de helling.

Probleem voor Les Hurlus, want ook tegen STVV en Cercle Brugge konden ze al niet spelen. Laatste staan in de stand is een ding, je kansen niet kunnen vrijwaren met drie matchen die - wanneer? - moeten worden ingehaald is dat nog veel minder vermoedelijk.