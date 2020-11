Toptalent staat te popelen: "Het is echt mijn ambitie om zo snel mogelijk eerste doelman te kunnen zijn bij KRC Genk"

Nieuwe bazen nieuwe wetten, maar ook nieuwe kansen. Met de nakende komst van John van den Brom als nieuwe T1 van Racing Genk, ruiken sommige youngsters hun kans.

De Nederlander liet al bij zijn periode in Anderlecht blijken er niet van terug te deinzen om jong talent voor de leeuwen te gooien. Zo lanceerde hij onder meer de carrière van Massimo Bruno en Youri Tielemans.

Op dat scenario hoopt Maarten Vandevoordt ongetwijfeld ook. Al is de jonge doelman natuurlijk geen nieuw gezicht. Vorig seizoen stond hij immers al zeven keer tussen de palen bij de Genkies en werd hij de jongste doelman ooit in de Champions League.

Ambitieus

Hannes Wolf en Jesse Thorup kozen dit seizoen echter voor Vukovic in doel, maar de youngster brandt van ambitie: "Mijn ambitie is om op korte termijn elke dag bij te leren, hard te werken en natuurlijk hopelijk zoveel mogelijk minuten maken. Het is echt mijn ambitie om zo snel mogelijk eerste doelman te kunnen zijn bij KRC Genk", klinkt het op het digitaal huis van de club.