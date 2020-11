Voormalige sterkhouder zit aan de bank gekluisterd: "Dit wordt mijn laatste seizoen bij KV Mechelen"

Bij KV Mechelen blijft het zoeken naar de vorm van vorig seizoen. Voor Wouter Vrancken is het door blessures en de positieve coronagevallen vaak puzzelen, maar toch lijkt Onur Kaya niet meer in de bovenste schuif te liggen.

De 34-jarige creatieve middenvelder mocht nog maar één keer aan de wedstrijd starten dit seizoen. Zeer opmerkelijk toch, Kaya stuwde Malinwa namelijk vorig seizoen nog naar een plek in de hogere regionen van de Jupiler Pro League.

In Het Laatste Nieuws geeft de Turkse Belg aan dat het zijn laatste seizoen wordt achter de Kazerne. Zijn contract loopt af in juni 2021. "Ik heb het bestuur nog niet gehoord over een eventuele verlenging, en dat zal volgens mij ook niet gebeuren. Dit wordt mijn laatste seizoen bij KV Mechelen."