Peyre na zijn besmetting: "Ik begrijp niet waarom wij als profvoetballers voorrang krijgen bij testing"

Er zijn al heel wat eersteklassespelers besmet geraakt met het coronavirus. Velen zonder symptomen, maar niet Thibault Peyre. De verdediger van KV Mechelen lag helemaal uitgeteld.

Peyre doet zijn verhaal in GvA. "Ik ben vier dagen echt ziek ­geweest, met alle gekende ­symptomen: koorts, spierpijn, smaak- en geurverlies. Een week lang voelde ik me niet in staat om iets te doen. Ik ging om elf uur 's avonds slapen en stond twaalf uur later weer op. Terwijl ik ­normaal om zeven uur klaarwakker ben. De fut was er helemaal uit.”

Peyre probeert zich nu weer op niveau te krijgen. "Of ik ongerust ben over de bij­werkingen? Neen, wat de gevolgen over zes maanden of een jaar zijn, kunnen we toch niet inschatten. Waar ik het wel moeilijk mee heb is dat wij, voetballers, bij de testing voorrang krijgen op de man in de straat. Die moet soms een kleine week wachten op zijn resultaten. Of wordt helemaal niet getest. Dat kan niet.”