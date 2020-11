De andere kant van de medaille - gewezen talenten Standard en Anderlecht gegijzeld en/of werkloos: "Leef van uitkering" en "Denk aan stoppen"

Het gras is niet altijd groener aan de overkant. En een talent zijn in België is niet altijd voldoende om een lange carrière te maken, zo blijkt.

Of het een gevolg is van de coronacrisis? Misschien. Maar heel wat spelers zijn momenteel nog steeds op zoek naar een nieuwe club. En daar horen wel degelijk ook jongere spelers bij, die nog niet einde carrière zouden moeten zijn. Tragische verhalen Zo is er Corentin Fiore. De 25-jarige linksachter is een product van Standard, die bij onder meer Palermo en Cercle Brugge speelde en nu al sinds eind augustus zonder club zit. Een deal met La Louvière sprong af, weet La Dernière Heure. De krant sprak ook met Mohamed Soumaré (24), die nog steeds wordt gegijzeld door Virton. Het Anderlechtproduct hoopt op een oplossing. "Ik ben werkloos en leef van een uitkering, maar ik heb me ondertussen ingeschreven in de Universiteit van Brussel", overweegt hij het voetbal te laten voor wat het is.