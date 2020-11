Balette over de blunder van Bolat: "Kunnen hem enkel steunen en zorgen dat hij zijn niveau weer haalt"

Peter Balette schreeuwde zich schor tot het einde, want hij wist dat Anderlecht een probleem heeft in de slotfases van wedstrijden. Hij werd daar ook voor beloond. Al kwam Gent wel ongelukkig op achterstand na die blunder van Sinan Bolat. Balette had er zijn mening over.

Bolat dook half over de bal, maar dat was niet de enige fout in die fase. Mohammadi had de bal ook een lel kunnen en moeten geven bijvoorbeeld. "Ik kijk niet naar één persoon. Er waren veel fases voor de bal over de lijn ging. Je moet dichter bij de man staan en er werd slecht uitverdedigd. We zijn er wel voor blijven gaan. Gelukkig ben ik niet, maar wel blij dat mijn spelers zich zo gegooid hebben", aldus Balette.

"Bij ons gaat dat wel binnen terwijl het foutje aan de overkant (van Van Crombrugge, nvdr.) niet afgestraft werd. We kunnen Sinan enkel steunen en zorgen dat hij terug het gewenste niveau haalt. Ik gooi niet met stenen naar een individu. Murillo mocht daar ook niet zo alleen trappen."

Ik zal mijn spelers altijd als een schildknaap verdedigen

Gent lijkt een doelmannenprobleem te hebben. Geen enkele heeft al een constante in zijn prestaties kunnen leggen. Bolat wou achteraf zelf ook niet reageren. "Hij is een heel schuchtere jongen. Reageren na een match helpt ook niet, dat weet hij. We komen er zeker nog op terug. Hij gaat zijn verantwoordelijkheid zeker niet uit de weg."

Maar hoe kan dit nu? Bolat toonde zich de voorbije jaren bij Antwerp altijd een betrouwbaar sluitstuk. "Het is moeilijk te verklaren. Het heeft ook met vertrouwen te maken. Ik zal mijn spelers altijd als een schildknaap verdedigen. Dat hebben ze nu nodig. Als we ze nu niet steunen, krijgen we pas echt een probleem."