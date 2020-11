"Virus groter dan covidpandemie binnen Gent", maar "Sneller opgelost dan bij Anderlecht want financieel krachtiger"

Zondag spelen AA Gent en Anderlecht in de vooravond tegen elkaar een topper op papier die er in de realiteit toch wat anders uit ziet. Bij de Buffalo's is de malaise dan ook diep.

"Ik herinner me dat we bij de start van het seizoen AA Gent naar voren schoven als een titelfavoriet", aldus Imke Courtois in De Zondag. Sneller opgelost dan Anderlecht "Ik begrijp echt niet wat daar scheelt. Een pak nieuwe verdedigers en Bolat binnengehaald, al drie trainers en vier keepers gebruikt, ... Daar zit een groter virus dan de covidpandemie." Toch meent Courtois dat het sneller kan opgelost raken dan bij Anderlecht: "Gent is financieel veel krachtiger, die kunnen zich nog versterken in januari en het zal dus geen anderhalf jaar duren."





Volg KAA Gent - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.