Hendrik Van Crombrugge: "Besef dat Anderlecht financiële inspanning gedaan heeft voor mij"

Hendrik Van Crombrugge tekende onlangs een verlengd en verbeterd contract, dat hem tot 2025 aan Anderlecht bindt. Een mooie blijk van vertrouwen in de aanvoerder, zeker gezien de huidige financiële situatie waarin paars-wit verkeert.

"Na drie jaar Eupen was Anderlecht een logische stap in mijn carrière", vertelt Van Crombrugge op de clubkanalen. "Ajax en Sassuolo wilden mij, maar dat leek me niet het geschikte moment. Ietwat verrassend kwam Anderlecht aankloppen. Daar wilde ik echt naartoe", aldus de 27-jarige doelman.

Na anderhalf jaar is Van Crombrugge in het Lotto Park uitgegroeid tot een van dé sterkhouders, wat hem dus een verbeterd contract opleverde. "Ik besef dat de club een financiële inspanning heeft gedaan met deze contractverlenging. Dat is een enorme blijk van vertrouwen. Het geeft rust, maar tegelijkertijd ook een extra boost om nog harder te werken en nog belangrijker te worden voor het team."

Van Crombrugge is een van de leiders in de paars-witte kleedkamer. Of hij -net als Kompany- aan de slag wil gaan als T1 betwijfelt de ex-doelman. "Ik zie wel een trainer in mezelf, maar dan eerder een keeperstrainer. Dat vergt een heel persoonlijke aanpak. Ik denk dat ik er meer voldoening uit zal halen wanneer je een keeper waarmee je individueel werkt de nodige stappen ziet maken."