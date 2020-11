Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Oscar

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Celta de Vigo heeft de samenwerking met trainer Oscar Garcia stopgezet. De club staat een puntje boven de degradatieplaatsen en speelde dit weekend met 1-1 gelijk tegen Elche.

OFFICIAL 🚨 Oscar Garcia will no longer manage RC Celta. The club wishes him all the greatest success in the future. pic.twitter.com/Hx56g6CS54