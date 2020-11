Deed Club Brugge opnieuw een toptransfer? "Snap niet dat ze hem lieten gaan, hij heeft een actie en kan joker zijn"

Club Brugge staat opnieuw aan de leiding in de Jupiler Pro League en het deed ook dit jaar enkele interessante deals. Dat beseffen ze overal.

Zo is er het geval van Noa Lang. Als hij speelt, dan toont hij steevast een aantal interessante zaken - zoveel is duidelijk.

In 240 speelminuten in de Belgische competitie was de 21-jarige linksbuiten al goed voor twee doelpunten voor blauw-zwart.

Nu is hij weg ...

Club Brugge huurt Lang van Ajax, met een aankoopoptie. En daar hebben ze mogelijk een zeer goede zaak aan gedaan.

"Ik snap niet waarom Ajax hem liet gaan. Hij heeft een goede actie in huis en kan als joker ook iets betekenen voor een club. Maar nu is hij weg", liet oud-speler Andy Van Der Meyde weten in zijn eigen Youtube-programma.