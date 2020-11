Moet Kompany opnieuw puzzelen? 'Anderlecht krijgt nog maar eens slecht nieuws over verdediger'

RSC Anderlecht zal het nóg langer dan voorzien zonder Elias Cobbaut moeten doen. De verdediger moet dan toch worden geopereerd. Op die manier staat zijn revalidatie eventjes on hold.

Elias Cobbaut brak de enkel in de wedstrijd tussen KV Oostende en RSC Anderlecht. Zo'n blessure brengt automatisch een maandenlange revalidatie met zich mee, maar het herstel verloopt minder vlot dan verwacht.

Le Soir weet dat Cobbaut alsnog onder het mes - een operatie was aanvankelijk niet nodig - moet. De enkel van de éénvoudig Rode Duivel is er erger aan toe dan verwacht. Via een operatie willen de dokters het gewricht opkuisen.

Waardige vervanger

Vincent Kompany moet het op die manier een tijd langer zonder de linksvoetige verdediger doen. Vlak na het uitvallen van Cobbaut was het zelfs puzzelen voor de coach. Al stond met Hannes Delcroix inmiddels een waardige vervanger op.