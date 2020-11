Zware straffen voor Antwerp-fans na rellen van vier jaar geleden na Antwerp-Eupen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vrijdag 42 amokmakers veroordeeld voor de zware rellen die vier jaar geleden waren uitgebroken na de voetbalwedstrijd tussen Antwerp en Eupen. De helft van hen kreeg celstraffen tot drie jaar, de anderen een werkstraf of een opschorting.

De rechtbank legde ook boetes en gerechtelijke stadionverboden tot tien jaar op, schrijft Belga. Op 30 april 2016 speelde Antwerp 0-0 gelijk tegen Eupen en mocht daardoor niet in eerste klasse aantreden. Na de match bestormden honderden heethoofden het veld en een aantal van hen geraakte tot in het vak van de bezoekers. Het vak werd snel ontruimd en het waterkanon werd ingezet om de Antwerp-hooligans terug te dringen.

Toen de relschoppers niet tot bij de Eupen-supporters konden geraken, werkten ze hun frustraties dan maar op de politie uit, die in groten getale aanwezig was rond het Bosuilstadion. Een van de conflictzones was de barricade met Friese ruiters die de politie had opgeworpen om de supportersbussen van Eupen af te schermen. De politie werd er bekogeld met alles wat de hooligans maar in hun handen konden krijgen, van verkeersborden en kasseien tot zelfs uitgerukte boompjes.

Andere conflictzones waren het rondpunt op de Jan Welterslaan en supporterscafé Great Old aan de Ter Heydelaan, waarlangs de supportersbussen moesten passeren. De route werd omzoomd met politievoertuigen, die de meeste projectielen opvingen toen de bussen voorbij kwamen. Een combi werd met Bengaals vuur in brand gestoken.

De situatie kalmeerde nadat de bussen van Eupen vertrokken was. De harde kern van de heethoofden dunde uit en de situatie bekoelde. De schade die ze achterlieten was echter aanzienlijk. Drieëntwintig politievoertuigen werden beschadigd en verschillende politiemensen raakten gewond.