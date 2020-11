Cijfers Lukaku onder Martinez fenomenaal, maar één speler doet beter - analist onder indruk: "Voor hen zou ik hem nooit ruilen"

Het is duidelijk: Romelu Lukaku wil deze week voor revanche zorgen, te beginnen tegen Engeland. Tonen dat hij een topspits is, al weet iedereen dat wel. Behalve enkele criticasters uit de Premier League misschien. De cijfers zijn fenomenaal.

"We willen echt wel naar die final four van de Nations League. Het programma is druk, maar we hebben een brede kern en daarmee moeten we gewoon naar die final four. Nummer 1 op de wereld zijn is mooi, maar we willen ook gewoon een titel binnenhalen."

Het zijn woorden van Romelu Lukaku van vorige maand, na twee wedstrijden zonder overwinning waaronder dus de nederlaag in Engeland. Nu is het zaak om het in eigen huis af te gaan maken. En dan wordt op hem gerekend.

Cijfers

De cijfers zijn dan ook waanzinnig. Sinds Roberto Martinez in 2016 coach werd bij de Rode Duivels, scoorde Big Rom al liefst 38 goals. Enkel Cristiano Ronaldo doet in die periode beter:

Ronaldo 40

Lukaku 38

Mitrovic 32

Lewandowski 28

Kane 27

"Lewandowski is de beste, Benzema staat op twee voor mij. Verder? Voor Higuain, Icardi of Kane zou ik hem niet willen ruilen. Als Romelu stappen blijft zetten, dan is hij echt in staat om die mannen op termijn te overstijgen. Men staat er soms echt niet bij stil hoe goed hij is", analyseerde ook Hein Vanhaezebrouck al in Het Nieuwsblad.