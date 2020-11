Dit is het plan van Manchester City met Lukas Nmecha en... Anderlecht was van bij aanvang op de hoogte

Lukas Nmecha is de absolute nummer één in de pikorde bij de aanvallers van RSC Anderlecht. De huurling van Manchester City is echter geen investering in de lange termijn. Meer zelfs: we kunnen nu al bevestigen dat hij volgend seizoen geen paars-wit shirt zal dragen.

Lukas Nmecha was sinds zijn komst naar RSC Anderlecht al goed voor vier doelpunten in negen wedstrijden. Maar dat is niet alles: de Duitse belofte-international weegt ook voortdurend op de defensie van de tegenstander. De fans van RSC Anderlecht moeten echter geen hoop koesteren. Nmecha zal volgend seizoen niet meer te bewonderen zijn in het Lotto Park. Manchester City heeft immers andere plannen met de aanvaller. Bij the Citizens is men er nog steeds van overtuigd dat Nmecha de kwaliteiten heeft om op een dag een volwaardig lid van de A-kern te zijn. Het is dan ook de bedoeling dat de 21-jarige spits volgend seizoen in de Premier League aan de slag kan. Contractverlenging Het contract van Nmecha in het Etihad Stadium loopt aan het einde van het seizoen af, maar Manchester City wil de onderhandelingen eerstdaags opstarten. De prestaties van Nmecha in Brussel hebben de laatste twijfelaars overtuigd.